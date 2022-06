A rainha Isabel II veio à varanda do Palácio de Buckingham no momento em que se entoou o hino God Save the Queen.

O momento em que Isabel II encerrou as comemorações do Jubileu de Platina

A rainha Isabel II veio à varanda do Palácio de Buckingham, em Londres, assinalar o encerramento dos festejos do Jubileu de Platina. Acompanhada pelo príncipe Carlos e Camilla, bem como pelo príncipe William, Kate Middleton e pelos príncipes George, Charlotte e Louis, acenou à multidão.





A carregar o vídeo ... Rainha Isabel II saúda os súbditos

Durante a maior parte dos eventos, a rainha manteve-se no castelo de Windsor, devido a problemas de mobilidade.

Numa tarde cinzenta, mas sem a chuva e vento que as previsões meteorológicas chegaram a prever, milhares de pessoas deslocaram-se até ao centro de Londres para ver o último dia das celebrações dos 70 anos de reinado de Isabel II.

Um cortejo carnavalesco, com militares, música e dança, rematou quatro dias de celebrações em homenagem à monarca britânica com maior longevidade no trono na história do Reino Unido.

Mais de 10.000 pessoas, incluindo militares, artistas, funcionários públicos e cidadãos voluntários, desfilaram ao longo de três quilómetros entre Westminster e o Palácio de Buckingham, atravessando ruas engalanadas com bandeiras britânicas.

A centenária carruagem a cavalos dourada que transportou a monarca no dia da coroação em 1953 e em jubileus posteriores, liderou a parada, com um holograma da rainha a acenar à janela.

O corso, que se estendeu por três horas, foi dividido em quatro atos, com alusões a sete décadas de cultura, música e moda e referências à história e personalidade da rainha.