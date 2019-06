Há mais de um ano que estavam afastados, mas só agora Irina Shayk, de 33 anos, e Bradley Cooper, de 44, anunciaram oficialmente a sua separação, ao fim de quatro anos de relação. Agora estão a resolver amigavelmente como partilhar a custódia da filha de ambos, Lea De Seine, que nasceu em março de 2017, segundo revelou uma fonte à revista People. A última vez que apareceram juntos em público foi na festa dos 65 anos de Jerry Seinfeld, no Cafe Carlyle, em Nova Iorque, no final de abril.

O ator norte-americano, nomeado para o Oscar, e a top model russa, ex-namorada de Cristiano Ronaldo, começaram a ser vistos na primavera de 2015. Mas sempre mantiveram a sua relação afastada dos holofotes, raramente falavam sobre isso e evitavam sobretudo as redes sociais.





Passeios com a filha na praia

"Eu tenho muitos amigos que expõem muito a sua vida pessoal no Instagram e noutras redes sociais. Eu admiro e acho ótimo - mas entendo que é tudo uma escolha", disse Irina à revista Glamour UK, em fevereiro passado. E acrescentou: "O meu trabalho exige que eu esteja exposta, mas decidi que a minha vida pessoal será tranquila e sinto-me feliz com isso".

Bradley Cooper teve um grande ano em 2018, com o lançamento de A Star Is Born, indicado para oito Oscars e que marcou a sua estreia como realizador. Depois de uma turnê promocional ao lado da co-protagonista Lady Gaga - que deu início à especulação sobre os ciúmes que Irina supostamente não suportava - Cooper desacelerou para se concentrar na família, revelou a mesma fonte à People: "Na maioria dos dias, Bradley e Irina vão juntos levar Lea às atividades. Às vezes passeiam na praia"

Em 2016, houve rumores de casamento quando a modelo foi vista com uma enorme esmeralda no dedo anelar, oferecido por Bradley, que tencionava mesmo casar-se com a mãe da filha. No entanto, fontes próximas garantiam que eles estavam mais focados em Lea e já eram felizes juntos.