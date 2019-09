"É com muita tristeza que anunciamos a morte de Peter Lindbergh, a 3 de setembro de 2019, aos 74 anos", lê-se na última publicação na conta oficial do lendário fotógrafo de moda, no Instagram. E continua: "Ele deixa a mulher, Petra, a sua primeira mulher, Astrid, quatro filhos, Benjamin, Jérémy, Simon e Joseph, e sete netos. Deixa um grande vazio".Peter Lindbergh tinha 74 anos e há três meses fotografou 15 mulheres para a edição de setembro da Vogue britânica, que contou com a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, a ativista climática Greta Thunberg, a atriz Salma Hayek entre outras, e que foi editada por Meghan Markle, duquesa de Sussex.Nascido na Polónia em 1944, cresceu em Duisburg, cidade que descrevia como "tão feia que faz com que tudo o resto pareça bonito". Apaixonado pela pintura de Van Gogh, estudou arte, tornou-se vitrinista e só descobriu a fotografia aos 30 anos. Começou a trabalhar na revista Stern, com Helmut Newton e Guy Bourdin, mas logo se demarcou, criando o seu próprio discurso visual, mais próximo da fotografia documental do que das imagens carregadas de artifícios, muito características do mundo da moda nas décadas de 70 e 80.Detestava maquilhagem e foi o criador das "caras lavadas". Preferia a foto a preto e branco porque, como disse numa entrevista, "quando um rosto está perto da perfeição, retratá-lo em cor tira-lhe mérito". Parisiense por opção, também tinha casas em Londres, em Nova Iorque e em Ibiza, onde passava o verão. Na Vogue publicou em todas as edições europeias, tendo sido o fotógrafo eleito por Anna Wintour, na sua estreia na direção da revista, em novembro de 1988. Uma das capas mais famosas de Lindbergh para aquela publicação foi em janeiro de 1990, com Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford e Christy Turlington, que se converteu na imagem de uma era.Lindbergh também trabalhou para a The New Yorker, Vanity Fair, Allure e Rolling Stone. Com um estilo elegante e clássico, a sua lente captou campanhas de marcas como Calvin Klein, Giorgio Armani, Donna Karan, Jil Sanders ou Chanel. Fotografou para o calendário Pirelli em três edições – 1996, 2002 e 2017 – mostrando as atrizes Kate Winslet, Nicole Kidman, Helen Mirren, Lupita Nyong’o, Julianne Moore e outras sem retoques. "Numa época em que as mulheres são apresentadas como embaixadoras da perfeição e da beleza, pensei que seria importante lembrar a todos que existe uma beleza diferente, mais real e autêntica, e não manipulada pela propaganda ou outra coisa qualquer", disse.