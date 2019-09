Eu estava lá – Histórias reais por Abel Dias é o título do livro que o conhecido fotógrafo e cronista social vai lançar no próximo dia 25, no Teatro Maria Vitória, em Lisboa – tal como prometeu há um ano em entrevista à SÁBADO. O lançamento deste livro vai ser diferente dos outros: terá um espetáculo, I’am, What I’am – a história das histórias, em que o próprio Abel Dias dividirá o palco com alguns atores do elenco – entre eles Miguel Dias, filho de Abel – da peça Pare, Escute e Ria, em cena no mesmo teatro, a partir desta quarta-feira, dia 4.São 270 páginas cheias de histórias vividas por Abel, de 71 anos, e mais 50 de carreira, que frequentou os bailes da alta-sociedade, em Monte Carlo e em Nova Iorque, foi íntimo de Amália e das primeiras-damas portuguesas (com exceção para Maria Cavaco Silva), que meteu conversa com o príncipe Alberto do Mónaco, que vendeu roupa à Rainha Sofia de Espanha e que conseguiu atrair a atenção do príncipe Carlos de Inglaterra com um casaco excêntrico."Este livro é a teatralização da minha vida. E ao contrário dos colunistas sociais de hoje, que se limitam a pegar nas revistas e a comentar o que lá está escrito, eu estava lá! Ninguém pode dizer que é mentira porque tenho as fotos que documentam as histórias. E eu tinha de as contar. Este livro está feito há mais de 15 anos. Falei com a Alice Vieira, o Júlio Quaresma e a minha irmã (Fernanda Dias, ex-diretora da Caras), que são as pessoas que para mim importam, e decidi finalmente publicá-lo. Quando o tive nas mãos é que me apercebi do quanto a minha vida tem sido intensa", revela o fotógrafo - que publicou reportagens em jornais e revistas, como a Nova Gente, Dona, Élan, Caras e TV Guia - que é também ator e cantor amador.Abel diz que ainda há muitas histórias por contar e que ficarão para o segundo livro, que terá como título o do espetáculo que vai apresentar agora no Maria Vitoria: I’am, What I’am. "Sou fotógrafo, colunista, ator, cantor, maluco? Se calhar sou! Mas acima de tudo sou audaz. I’m special one, não sou melhor, nem pior, sou eu! Como dizia a minha avó, sou uma esponja, que absorve o que é bom e o que é menos bom, dou-lhe a volta", conclui.