Mais de um mês depois de ter dado entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, por complicações decorrentes de uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues , de 32 anos, está prestes a ter alta.A informação é avançada pela agência que representa o ator, que faz um balanço da segunda "e última" cirurgia de reconstrução à perna esquerda a que o também DJ foi sujeito, na última quarta-feira, e que correu de acordo com o previsto."A cirurgia correu muito bem e, depois de o processo de recuperação desta operação estar finalizado, terá alta", diz ao CM a agente de Ângelo, Diana Ramos, garantindo que o ator está "positivo e bem-disposto".Depois, segue-se um longo caminho de fisioterapia para recuperar a perna esquerda, uma vez que durante o internamento foi operado mais quatro vezes, cirurgias em que teve de remover tecidos mortos [a infeção chegou a ir desde o pé até à zona lombar]. Também os músculos foram afetados, razão pela qual o processo de recuperação será tão demorado.Ao longo do último mês, Ângelo Rodrigues, recorde-se, passou por vários períodos difíceis, quando lutou contra uma infeção generalizada, e devido à gravidade da situação, os médicos chegaram a equacionar a amputação da perna esquerda.No entanto, a esperança reacendeu-se depois de os tratamentos que realizou em câmara hiperbárica [que aceleram a cicatrização de feridas graves], no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, terem surtido o efeito esperado e salvado, desta forma, a perna do ator.Durante o delicado processo, o ator da série ‘Golpe de Sorte’, da SIC, passou por períodos de apatia e depressão, que implicaram um acompanhamento psicológico no hospital. No entanto, nos últimos dias Ângelo Rodrigues tem-se mostrado mais otimista e bem-disposto, principalmente perante a perspetiva de regressar em breve a casa.