Joaquin Phoenix recebeu em Londres o prémio de Melhor Ator entregue pela Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (BAFTA). Quando subiu ao palco, o ator criticou o "racismo sistémico" instituído na indústria cinematográfica e lamentou que muitos colegas não tenham o "privilégio" que lhe é concedido.

"Sinto-me em conflito porque tantos colegas meus que merecem [prémios] não têm este mesmo privilégio. Sinto que enviamos uma mensagem muito clara às pessoas de cor que não são bem-vindas aqui", afirmou. "Penso que é a mensagem que nós estamos a enviar às pessoas que tanto contribuíram para o nosso meio e a nossa indústria, e que de certa maneira beneficiamos delas."



Joaquin Phoenix accepts his Leading Actor award for his performance in @jokermovie #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/1nK49CjrJo — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

O ator foi galardoado pelo filme Joker, de Todd Philips. Os prémios BAFTA foram criticados por não terem nomeado nenhum ator ou atriz que não fosse branco, nem nenhuma mulher nas categorias de realização. Quando a atriz Rebel Wilson apresentou os nomeados para Melhor Realizador – prémio dado a Sam Mendes – disse uma piada: "Não penso que possa fazer o que eles fazem, honestamente não tenho as bolas."

"Não penso que ninguém queira um panfleto ou um tratamento preferencial, apesar de ser o que nós damos a cada ano. Penso que as pessoas só querem ser reconhecidas, apreciadas e respeitadas pelo trabalho que fazem. Esta não é uma condenação presunçosa porque me envergonho ao dizer que sou parte do problema", adiantou Phoenix. "Não fiz tudo o que podia para assegurar que os sets em que trabalho são inclusivos, mas eu penso que é mais do que ter sets que sejam multiculturais."

"Temos que fazer o trabalho duro para entender de verdade o racismo sistémico. Penso que é a obrigação das pessoas que criaram, perpetuaram e beneficiam de um sistema de opressão serem as mesmas a desmantelá-lo. Isso é connosco", concluiu.

Micheal Ward, um ator negro britânico, venceu o prémio Revelação dos BAFTA. Quase chorou quando recebeu o prémio e, à imprensa, disse que as histórias das pessoas de cor "são importantes mas muitas pessoas não as conhecem".

Scarlett Johansson também criticou os BAFTA, acerca da falta de mulheres na categoria de Melhor Realizador: "Desilude muito, especialmente porque houve tantos grandes filmes este ano que por acaso foram realizados por mulheres."