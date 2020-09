Nova derrota de Meghan Markle contra os tabloides

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, perdeu mais uma batalha do seu processo contra um tabloide britânico. Desta vez, o Supremo de Londres decidiu que o jornal poderia rever os factos apresentados no caso, para incluir detalhes da biografia publicada sobre os duques, em agosto, refere a Reuters.A mulher do príncipe Harry está a processar o Daily Mail e o Mail on Sunday, do grupo Associated Newspapers, por causa de artigos em que forma publicados excertos de uma carta que Meghan escreveu ao pai, Thomas Markle, com quem mantém uma relação distante e problemática.Antes do julgamento, que está marcado para o próximo ano, os jornais pediram autorização para acrescentar dados ao processo, com o argumento de que o casal teria colaborado na biografia Finding Freedom. Segundo as publicações, as informações reveladas pelo livro só poderiam ter sido dadas pelos próprios ou por amigos próximos e autorizados a falar, uma vez que são publicados novamente excertos da carta, mas que colocam a duquesa numa posição mais favorável.A defesa de Meghan nega qualquer colaboração entre o casal e os autores do livro.Apesar de não estar plenamente convencida de nenhum dos argumentos, a juíza Francesca Kaye acabou por dar razão ao jornal e atirou as decisões para o julgamento. O julgamento tem início agendado para 11 de janeiro e deve durar sete a 10 dias.Esta decisão é a segunda contra a duquesa, que em maio já tinha visto rejeitada parte de uma queixa em que acusava o jornal de agir de forma desonesta.Harry e Meghan vivem atualmente na Califórnia, com o filho Archie, depois de se terem retirados dos seus deveres reais, em março. Uma sondagem da YouGov , feita esta terça-feira, indica que 48% dos ingleses acha que o casal deveria perder os seus títulos reais.