Rainha Isabel II vai ter mais um bisneto. Princesa Eugenie está grávida

View this post on Instagram Jack and I are so excited for early 2021.... A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on Sep 25, 2020 at 1:18am PDT

A princesa Eugenie está grávida, anunciou o Palácio de Buckingham. A filha mais nova do príncipe André e Sarah Fergunson será mãe pela primeira vez no início de 2021."Sua Alteza Real a princesa Eugenie e Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar que estão à espera de um bebé para o início de 2021", refere o comunicado do Palácio de Buckingham A própria princesa partilhou as novidades na sua conta de Instagram. "Eu e o Jack mal podemos esperar pelo início de 2021", escreveu Eugenie na legenda da publicação.Este será o quinto bisneto da rainha Isabell II e do duque de Edimburgo.