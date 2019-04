O ator de 55 anos fez uma interpretação irada do clássico de Prince, um mês depois de se ter divorciado de maquilhadora com quem terá casado enquanto estava embriagado.

Nicolas Cage terminou o casamento com a maquilhadora Erika Koike ao fim de quatro meses de matrimónio. No pedido de divórcio o ator afirmava que estava ébrio e que agiu por impulso.



E apesar de o pedido de dissolução do casamento já ter sido feito há mais de um mês, Cage parece ter ainda muita raiva acumulada como mostra um vídeo captado num bar de karaoke em que o ator de 60 Segundos interpreta a canção "Purple Rain" de Prince.



Foi confirmado pela equipa de Cage que o ator casou sob o efeito de álcool. Mas não foi este o único motivo para o divórcio, tendo também contribuído o historial criminal da mulher com quem deu o nó. De acordo com o site The Blast, Erika Koike, a maquilhadora com quem Cage casou em Las Vegas, tem um cadastro de agressões físicas, além de várias condenações por conduzir com excesso de álcool.



Entre os episódios que valeram o cadastro de agressora contam-se cenas de violência doméstica contra um ex-marido, bem como murros e tentativa de estrangulamento de uma vizinha, de acordo com o site.



No pedido de divórcio interposto por Cage, o ator invoca que não teve conhecimento prévio destes comportamentos por parte da mulher com quem viria a casar. No mesmo documento citado pelo The Blast, pode ler-se que houve uma discussão logo após a cerimónia, em público, num hotel em Las Vegas. Cage estaria de tal forma ébrio que nem se aguentava de pé.



O ator e a maquilhadora começaram o relacionamento em abril de 2018.



Este é o quarto casamento - e possível quarto divórcio - de Cage que previamente foi casado com a atriz Patricia Arquette, a cantora Lisa Marie Presley (sim, a filha do Rei do Rock & Roll) e a atriz Alice Kim. O casamento com Lisa Marie durou apenas 108 dias. Este parece ser ainda mais curto.



Nicolas Cage tem dois filhos: Weston Coppola Cage, de 28 anos, cuja mãe é Christina Fulton, companheira durante muito tempo; e Kal-El, cuja mãe é Alice Kim, com quem esteve casado de 2004 a 2016. Cage também foi casado com Patricia Arquette entre 1995 e 2001.