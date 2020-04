Chama-se Peng Liyuan, mas na China tratam-na carinhosamente por Mamá Peng. Não se tornou famosa por ser a mulher do Presidente Xi Jinping e um ícone de estilo comparada com Jackie Kennedy, Michelle Obama ou Carla Bruni. Antes de ser primeira-dama, Peng, de 57 anos, já era uma soprano muito popular no seu país e agora tem tudo para se converter numa das figuras do ano, numa altura em que a China superou com êxito a crise do coronavírus.

Nascida em Juncheng, uma remota vila rural na província de Shandong, Peng foi um dos três filhos de um intelectual. que ensinava os agricultores analfabetos a ler. e de uma atriz de um grupo de teatro local. Os pais foram perseguidos durante a Revolução Cultural. Ao atingir a maioridade, Peng alistou-se no Exército de Libertação Popular. Conscientes da sua enorme voz, os seus superiores encarregaram-na de dar concertos com canções patrióticas para animar os soldados. Aí descobriu a sua vocação e iniciou os estudos de música na universidade de Shandong, onde se formou como soprano. A sua carreira de cantora teve uma ascenção muito rápida, tornando-se numa das artistas de maior projeção. Ela cantou com e sem uniforme militar, em casas de ópera de todo o mundo, como Nova Iorque, Tóquio e Viena, e gravou um CD. Mamá Peng foi das primeiras 23 pessoas a receber o prémio das Artes da China, no valor de 1 milhão de yuanes (130 mil euros).

A protagonista das galas

A sua importância no panorama musical era tal que em 1983, então com 21 anos, estreou-se na gala de Ano Novo da televisão estatal, o programa de maior audiência que é assistido por milhões de chineses, e apresentou-se nas galas seguintes ao longo de 25 anos. Em 1986, através de um amigo comum, conheceu Xi Jinping, divorciado, nove anos mais velho do que ela e autarca na cidade de Xiamen, na província de Fujian, no sul do país. Peng pensou que Xi era "rude e velho", mas depresa mudou de opinião e um ano depois do primeiro encontro casaram-se. Em 1992 nascia Xi Mingze, a única filha do casal, que estudou psicologia em Harvard, nos EUA, onde usava um nome falso – só um número muito limitado de professores e amigos íntimos sabia a sua identidade.

Quando se conheceram, Xi Jinping tinha um futuro promissor na política e dentro do Partido Comunista da China, mas o casamento com Peng foi, sem dúvida, uma alavanca na sua carreira. Segundo os especialistas, o apoio que Xi recebeu teve muito a ver com a mulher, já que o povo esperava que ela humanizasse um pouco a classe política. Em 2013, depois de ter ocupado o cargo de vicepresidente, Jinping tornou-se no Presidente da República Popular da China e Mamá Peng, primeira-dama. O papel da popular cantora, que aparece com muito menos frequência na televisão estatal, centrou-se na ajuda a doentes de sida e de tuberculose. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde fez dela embaixadora da Boa Vontade. Peng teve um encontro com Bill Gates em Pequim, em 2012, em que falou de problemas como o sexo sem proteção, revelando muita fluência no inglês.



Michelle Obama da China

Li Yinhe, socióloga da Academia Chinesa de Ciências Sociais, considera que o Partido Comunista deveria usar Peng como "arma branda" tanto em casa como no exterior. "Se as pessoas vêem que Xi tem uma mulher tão bonita, o partido (comunista) parecerá mais humano e menos robótico", disse ao New York Times. Ainda assim, acha que os fãs de Peng "têm a ligeira preocupação de que ela possa involuntariamente superar o marido".



A primeira-dama do gigante asiático é conhecida pelo seu estilo próprio a vestir e por usar roupa de marcas locais pouco conhecidas como o objetivo de as promover – o que fez com que lhe chamassem "Michelle Obama da China". Graças aos seus elegantes outfits, as marcas que a vestem, como a designer Ma Ke, subiram a sua cotação na bolsa. Em 2013, a Vanity Fair incluiu Peng Liyuan na lista das mais bem vestidas do mundo e a Vogue escreveu: "é a primeira vez que uma primeira dama chinesa aparece como uma mulher moderna que se veste bem, com bom gosto e confiança".

Sobre a vida pessoal da mulher de Xi Jinping pouco se sabe, além de que gosta de cozinhar, ver televisão, andar de bicicleta, ir às compras e negociar com os vendedores ambulantes. Peng também gosta de tecnologia como se viu na viagem que fez ao México em que aparecia a tirar fotos com um iPhone. Semanas antes, o governo chinês iniciara uma campanha de desprestígio contra a Apple.