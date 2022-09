Morte de Isabel II. Carlos III deverá dirigir-se hoje ao Reino Unido

Como será marcada a morte de Isabel II esta sexta-feira?

Bom dia.



Esta sexta-feira, ocorrem vários eventos para assinalar a morte de Isabel II.



O rei Carlos e a rainha consorte Camilla passaram a noite em Balmoral, mas seguem hoje para Londres onde o rei terá uma audiência com a primeira-ministra Liz Truss.



Os planos de funeral serão confirmados por Carlos III, e o governo britânico irá confirmar a extensão dos dias de luto nacional - que se espera serem doze. Além do luto nacional, será ainda decidida a duração do luto na corte, que pode durar um mês.



Nos edifícios reais, a bandeira estará a meia-haste. Vão ouvir-se os sinos na Abadia de Westminster, na catedral de São Paulo e no castelo de Windsor. Todos os sinos do país devem ser ouvidos ao meio-dia.



Será ainda feita uma salva com 96 rondas de tiros: cada uma marca um ano da sua vida.



O rei Carlos III irá dirigir-se ao Reino Unido ao início da tarde, e espera-se que faça uma homenagem à mãe e que se comprometa como novo soberano.



A primeira-ministra e altos responsáveis do governo britânico deverão marcar presença numa cerimónia na catedral de São Paulo.