Imagine que uma mulher desconhecida o conseguia deixar apaixonado apenas com chamadas telefónicas, sem nunca a ver - muito semelhante ao que se chama agora catfishing e acontece com as redes sociais. Nos anos 80, existia uma mulher assim que encantou várias celebridades: o senador Edward "Ted" Kennedy; os artistas de renome Billy Joel, Bono, Eric Clapton, Bob Dylan, Art Garfunkel e Peter Wolf; os atores Robert de Niro, Patrick O’Neal, Richard Gere e Warren Beatty; os tenistas Vitas Gerulaitis e Guillermo Vilas; e os produtores e directores de cinema Buck Henry, Jack Haley Jr, Michael Apted e Paul Schrader. Todos acabaram por ser seduzidos pela Miranda Grovenor, como ela dizia chamar-se, sem nunca a terem visto.





Segundo o jornal El País, a mulher dizia ser loira e rica, na casa dos vinte anos. A uns, dizia ser britânica; para outros, vivia em Nova Orleães, nos Estados Unidos. Umas vezes a sua profissão era a de modelo e outras era estudante universitária. Contava que conduzia um Ferrari vermelho descapotável e gabava-se de saber os segredos dos famosos.Grovenor foi a inspiração para a letra de músicas icónicas, como Uptown Girl do músico Billy Joel. As celebridades falavam entre si e questionavam-se: "tu também falas com a Miranda?".

Mas afinal, Miranda chamava-se Whitney Walton, assistente social no estado norte-americano do Louisiana. Sozinha, obteve os números de um grande grupo de celebridades. Quando ligava ela era "muito sedutora. Engraçada. Sexy. Era inacreditável", lembra Paul Schrader, que escreveu o filme Taxi Driver, num perfil de Miranda feito em 1999 na revista Vanity Fair. "A informação que tinha sobre pessoas era muito precisa. Ela sabia como, quando, onde e quem ia fazer este ou aquele projecto."



Whitney Walton fingia enganar-se no número quando alguém atendia, ou apresentava-se aos famosos confiante, contando uma anedota. "Muitas noites ela era a minha única amiga", relatou Billy Joel.



Os enganos de Miranda chegaram ao fim quando telefonou ao produtor musical Richard Perry, que tinha terminado um relacionamento amoroso. Ele começou a apaixonar-se por ela, mas soube que não era o único a receber as chamadas. Foi "como uma facada no coração", confessou.

Pouco depois da descoberta, Perry pediu ao seu amigo Buck Henry (ator, realizador e argumentista) para o ajudar a resolver o mistério. Acabaram por descobrir que se tratava de Walton.

Perry começou a gravar as conversas e confrontou-a. "Sim, o meu verdadeiro nome é Whitney Walton", admitiu do outro lado da linha. A chamada foi gravada, e nela a mulher confessou que fazia os telefonemas apenas para provar que "qualquer homem se podia apaixonar por ela".

Meses depois, o produtor pediu para se encontrar com ela em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Comprou-lhe bilhetes de avião, reservou-lhe um quarto e ela aceitou. Quando chegou ao hotel, viu "uma mulher de 30 anos, com excesso de peso e com uma verruga na bochecha". Regressou a casa e nunca mais lhe telefonou. Semanas depois recebeu uma carta: "Tu partiste as minhas janelas e bateste com todas as minhas portas. W."



Em 1999, foi publicado o perfil de Miranda na Vanity Fair, escrito pelo jornalista Bryan Burrough. Quando ele foi ao encontro de Walton, ela negou todos os telefonemas. "Eu não sei nada sobre o que está a falar", disse-lhe. Na mesma noite, Bryan foi falar com as colegas de Walton e todas admitiram: "Ela não parava de fazer chamadas. Tinha muitos amigos. Mas o seu grande romance foi o Billy Joel".

Quando a história se tornou pública, Whitney Walton tornou-se muito procurada mas continuou com o seu trabalho como assistente social numa escola primária de Luisiana. A produtora de cinema MCM e Robert de Niro – um dos seduzidos – queriam fazer um filme sobre ela. E a editora HarperCollins pediu dois livros de memórias. Mas se concretizou. De acordo com uma página em que são publicados obituários, Walton morreu no dia 24 de fevereiro de 2016.