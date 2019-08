Os youtubers e influencers egípcios Ahmed Hassan e Zenap Mohamed geraram controvérsia devido a um vídeo - que conta com 4 milhões de visualizações - em que surge a bebé recém-nascida de ambos. No vídeo partilhado no canal Ahmed Hassan Vlogs, apertam-lhe as bochechas até que ela chore, gozando com a menina.





A filha chama-se Aileen. Os seus pais estão a ser acusados nas redes sociais de violação dos direitos da criançaSegundo o site NileFm, o Conselho Nacional para a Maternidade e Infância do Egipto tomou medidas e foi apresentada uma denúncia pública. Se o casal for considerado culpado dos crimes, pode enfrentar uma pena de prisão de 5 anos e uma multa de 200 mil libras egípcias – quase 11 mil euros.