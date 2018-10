Numa altura em que o nascimento do seu segundo filho (ou filha) está iminente, há rumores de que Charlotte Casiraghi, de 32 anos, e o cineasta francês Dimitri Rassam, de 36, estão em vias de se separarem. Esta é a quinta relação oficial da discreta filha da princesa Carolina do Mónaco, que há poucos meses apresentou o noivo ao tio, príncipe Alberto, à mãe e à tia, a princesa Stephanie.

As fotos de Dimitri, filho da actriz francesa Carole Bouquet, na corte monegasca foram interpretadas como um "pedido de casamento" e quando se soube da gravidez de Charlotte, a data ficou apontada para depois de a criança nascer – início de Outubro – e que foi entretanto adiada para Dezembro.

Segundo fontes, Dimitri não é feliz no Mónaco, onde Charlotte decidiu passar o Verão tranquilamente, evitando as tradicionais fotos de férias nos iates e nas praias de St. Tropez. Agora, a revista Voici, sensacionalista, mas quase sempre bem informada, conta que o casal "esclareceu" as coisas com uma acesa discussão num parque público, em Monte Carlo.

Rassam ainda está casado com a modelo russa Masha Novoselova, com quem teve uma filha, Daria, em 2011. Charlotte – a Grimaldi mais comparada à princesa Grace Kelly, sua avó – tem um filho, Raphaël, de 4 anos, fruto da sua relação com o actor marroquino Gad Elmaleh.

Charlotte não tem o título de princesa e é a oitava na linha de sucessão ao trono do Mónaco. Licenciou-se em Filosofia na histórica universidade de La Sobornne, em Paris, em 2007, e é organizadora dos Encontros Filosóficos do Mónaco. Detesta festas e vida social, dá poucas entrevistas e quando o faz limita-se a falar sobre as suas paixões: cavalos, livros e filosofia, nunca da sua intimidade.