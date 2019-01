O actor britânico Will Poulter , conhecido pelos seus papéis em títulos como Detroit ou The Revenant, e no recente Black Mirror: Bandersnatch da Netflix , anunciou as suas intenções de se afastar das redes sociais. Poulter divulgou um texto na sua conta de Twitter, meros dias depois de múltiplos internautas terem criticado a sua aparência nesse espaço, onde dizia que "no interesse de manter a minha sanidade mental, preciso de alterar a relação que tenho com as redes sociais".