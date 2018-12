O príncipe Harry vai falhar a caçada em família do Boxing Day, que se celebra a 26 de Dezembro, e que é uma das tradições da família real britânica nos dias que passam todos juntos em Sandringham, onde celebram o Natal.

Segundo a imprensa britânica, na origem da decisão está Meghan Markle, conhecida pela sua postura na defesa dos animais e que não concorda com este género de desporto. O príncipe não quer deixar a mulher sozinha, ainda que por umas horas, para ir fazer algo que sabe não lhe agradar.

"Harry mudou muito" desde que conheceu a ex-actriz americana, assegura o Daily Mail. Esta não será a primeira vez que Harry falha o evento, mas tento em conta o ambiente de tensão que se diz viver na família parece dar consistência a esta nova postura. O filho mais novo de Carlos e Diana não foi à caçada do ano passado e também falhou o evento em Balmoral, Escócia, durante as férias de família. Além disso, a imprensa britânica assegura que Meghan não gostou de saber que ele participou numa caçada com amigos, na Alemanha, enquanto ela terminavas as gravações da série Suits.

Citada pelo The Independent, fonte do Palácio de Sandringham negou que o motivo da ausência fosse a "censura" de Meghan.

Ainda assim, segundo o Sunday, a decisão de Harry pode exacerbar o conflito com o irmão e herdeiro ao trono, William – a imprensa britânica diz que os irmãos estão afastados por causa de Meghan. Este dia 26 e pela primeira vez, é possível que a caçada seja liderada pelo príncipe Carlos. George, o filho mais velho de Kate e William, também pode estar presente: não para apanhar os animais, mas para se familiarizar com a tradição da família real.