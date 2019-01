Humorista finge ser agente de André Almeida e tenta vendê-lo a Mário Jardel

O humorista Daniel Carapeto fez-se passar pelo director desportivo Luís Campos e negociou o defesa do Benfica com o ex-jogador do FC Porto e Sporting.

O humorista português Daniel Carapeto divulgou que terá estado em contacto com o ex-jogador Mário Jardel, fazendo-se passar pelo director desportivo do Lille Luís Campos. Segundo o autor do espectáculo O Estúpido, a história começou quando o irmão do ex-jogador do FC Porto e do Sporting, George Jardel, terá contactado uma página falsa de Luís Campos criada pelo humorista.



Nessa página, o ex-avançado do Benfica e irmão do craque, actualmente agente de jogadores, escreveu: "O meu irmão está com um defesa muito bom. Apresentou-o ao Sporting e Hugo Viana gostou muito. Queria saber se você tem interesse". O jogador em causa é Santiago Arzamendia, a actuar no Cerro Porteño. George Jardel refere ainda que o seu irmão "já falou também com o Fernando Gomes (dirigente do FC Porto) sobre o miúdo" e assegura que "ele é muito bom".



O humorista aproveitou a hipótese e terá mesmo chegado à conversa com o ex-jogador do FC Porto, Mário Jardel.



Questionado sobre um defesa lateral para jogar no Quatar, o humorista benfiquista respondeu: "Olá Mário. O André Almeida do Benfica não interessa? O Benfica quer despachá-lo, depende também do que pagarem, mas no Quatar ganha-se bem". Jardel garante que irá tentar intermediar o negócio.





Eu quero parar, mas assim não dá. Mais um clip de voz. pic.twitter.com/iNB5lBvg8u — Daniel Carapeto (@danielcarapeto) January 1, 2019

Isto do Jardel foi a vingança por anos e anos de tareias ao Benfica — Daniel Carapeto (@danielcarapeto) January 1, 2019

O jogador foi revelando as conversas na sua conta pessoal na rede social Twitter, dizendo que está a fazer um favor ao Benfica. "De tempos a tempos, aparece alguém a meter um dos piores jogadores da sua equipa à venda no OLX. Eu encontro-me neste momento a negociar o André Almeida com o empresário de jogadores Mário Jardel. Para perceberem a diferença", disse.No final, o irmão de Mário Jardel mostrou-se aborrecido com a brincadeira do humorista de que foi alvo.Já Daniel Carapeto considera que esta perda de tempo foi uma "vingança por anos e anos de tareias ao Benfica".