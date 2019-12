Marinha rende-se ao golo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo voltou a surpreender esta quarta-feira e até a Marinha Portuguesa se rendeu ao golo marcado pelo jogador português. No jogo contra a Sampdoria, Ronaldo saltou cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros e aguentado no ar 92 centésimos, ou seja, quase um segundo.Em reação ao golo, a Marinha Portuguesa aproveitou o Twitter para dar as boas-vindas ao internacional português visto que este entrou "no espaço aéreo". A frase veio acompanhada por uma montagem de Ronaldo ao lado de um avião das forças militares.Com este golo, a Juventus ganhou à Sampdoria, descolando do Inter Milão no topo da Liga italiana de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar o segundo golo da formação de Turim, o seu sexto golo nos últimos cinco jogos. Dez minutos antes de o capitão da seleção portuguesa ter subido às alturas para marcar de cabeça, a Sampdoria tinha chegado ao empate por intermédio de Gianluca Caprari, avançado italiano de 26 anos.

Com os três pontos arrecadados, a Juventus está provisoriamente na liderança isolada do campeonato transalpino.