A paixão de alguns famosos pelos animais provoca fenómenos inexplicáveis. Roscoe e Coco, os dois bulldog de Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula 1, são os últimos a juntarem-se à lista.

Quando se sagrou campeão no México, o piloto britânico, de 34 anos, escreveu no seu Instagram: "Esta noite partirei de este fabuloso país para ir ao encontro dos meus cães, Roscoe e Coco, que vivem em Los Angeles. O amor incondicional de um animal é algo de muito especial".

Desde janeiro de 2015, que a dupla canina tem a sua própria conta no Instagram, Roscoelovescoco, onde mostra as suas aventuras, caretas e os seus aniversários e já contam com mais de 145 mil seguidores. Roscoe tem até a sua própria carreira. Hamilton revelou numa entrevista recente que Roscoe está inscrito numa agência de modelos, faz castings com frequência e fatura cerca de 600 euros num dia de "trabalho".



Congelou esperma do cão

Quando chegaram à sua vida, o piloto pediu autorização à equipa de Bernie Ecclestone para que as suas mascotes o pudessem acompanhar nas viagens e nos tempos mortos nos circuitos, o que lhe foi concedido. Roscoe e Coco são os habituais companheiros de Hamilton em muitas das suas voltas pelo mundo no jet privado e são tratados com todas as mordomias nos luxuosos hotéis onde o desportista se instala. Roscoe é tão importante para a lenda da F1 que ele decidiu congelar o esperma do animal para que possa ter crias dele no futuro.

Hamilton é o atleta profissional mais bem pago do Reino Unido. Em 2012, fez a sua equipa de corrida com a Mercedes num impressionante negócio de 100 milhões de dólares (88 milhões de euros), fazendo dele um dos pilotos mais bem pagos de todos os tempos da Fórmula 1.