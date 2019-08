Larry King vai no sétimo divórcio

O lendário apresentador de televisão norte-americano, de 85 anos, famoso pelas suas entrevistas no extinto programa Larry King Live, da CNN, pediu o divórcio de Shawn Southwick, de 59, na Suprema Corte de Los Angeles, EUA, nesta terça-feira. Apesar de este ter sido o casamento mais longo de Larry King (22 anos) a relação não vingou. O advogado de King argumentou "diferenças irreconciliáveis" entre ambos, mas tudo aponta que o divórcio se deve a infidelidades da cantora e atriz. Segundo site TMZ, foram os filhos do casal, Chance, de 20, de Cannon, de 19, que pediram ao pai para deixar a mãe por causa da herança.



Discussões e quartos separados

Em 2010 houve rumores de que Shawn teria um caso com o treinador de basebol dos filhos, Héctor Penate, o que motivou King a pedir-lhe o divórcio, mas entretanto perdoou-a. Fontes próximas contam que o casamento de King e Southwick há muito que terminou – discutiam o tempo todo e há mais de 10 anos que dormiam em quartos separados. Em abril passado, quando o jornalista foi hospitalizado e se submeteu a uma angioplastia, Shawn teria apresentado ao marido documentos que lhe dariam direitos sobre os bens do casal e que prejudicariam Chance e Cannon.

Larry já tinha sido casado outras sete vezes, duas delas com a mesma mulher, Alene Akins, com quem teve Chaya, de 50 anos. Ele é pai ainda de Larry Jr., de 58, da união com Annette Kaye, e Kelly, de 54, com Mickey Sutphin. O jornalista também foi casado com Freda Miller, Sharon Lepore e Julie Alexander.