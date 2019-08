A primeira viagem oficial de Hisahito do Japão

Príncipe Hisahito

Os príncipes Akishino e Kiko e o filho Hisahito fizeram uma visita de cortesia aos reis do Butão, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e Jetsun Pema. Chegaram na segunda-feira e está previsto que ali permaneçam até ao dia 25. A família imperial japonesa mantém uma estreita relação com este reino do sul da Ásia desde que ambos os países estabeleceram laços diplomáticos em 1986.Na sua primeira visita oficial, o príncipe herdeiro, Hisahito – sobrinho do imperador Naruhito, que não tem descendência masculina – aprendeu o tiro ao arco, desporto nacional do país mais feliz do mundo, como o Butão é conhecido. Quase a completar 13 anos, a 6 de setembro, Hisahito, que significa "sereno e virtuoso", é o terceiro filho de Akishino e Kiko – que têm outras duas filhas mais velhas, Mako, de 27, e Kako, de 24 anos – e o primeiro varão nascido na Casa Imperial do Japão desde o seu pai, em 1965. Ele será o próximo imperador, e por isso não viajou para o Butão no mesmo avião que os pais.Antes do seu nascimento, o governo japonês encarou a hipótese de alterar a legislação imperial para as mulheres também pudessem ocupar o trono, posição que, atualmente, só os homens descendentes diretos do imperador podem ter. A ideia de a princesa Aiko, prima de Hisahito e filha dos agora imperadores Naruhito e Masako, se tornar chefe de Estado foi suspensa pouco depois do nascimento de Hisahito, ou Yuyu, como lhe chamam.