Kim Kardashian e Kanye West sempre pareceram não ter nada em comum, mas a verdade é que o rapper, de 42 anos, e a socialite, de 39, estão juntos desde 2012 e já vão no quarto filho. A protagonista do reality show norte-americano Keeping Up with the Kardashians e uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos é conhecida pelo seu estilo arrojado e excentricidade dos seus looks. Mas os tempos mudaram e Kanye está agora focado no cristianismo, que lhe alterou o estilo de vida e a música. O seu último álbum chama-se Jesus is King.Também esteve na Arménia, com a mulher e os filhos, para receber o batismo e passou a ter uma visão sobre o estilo de Kim. "Sinto que acabo de completar uma transição em que deixei de ser um rapper, que olha para todas as mulheres, para ser um homem que olha para a sua mulher e pergunta porque é que ela mostra o corpo dessa maneira a todo o mundo. Antes não dava conta de como isso afetava a minha alma e o meu espírito como homem casado e pai de quatro filhos. Para mim, isso é roupa interior", disse Kanye num episódio de Keeping Up with the Kardashians, referindo-se ao vestido de Thierry Mugler que Kim levou à Gala do MET.Kim respondeu: "Ontem à noite tive um ataque de ansiedade e que o que menos preciso agora é mais energia negativa à minha volta só porque tu não gostas que ande com vestidos tão justos". West justificou-se, dizendo que como marido não gosta quando ela apareça demasiado sexy nas fotos. "Tu ajudaste-me a construir esta imagem sexy e segura de mim e só porque estás numa viagem espiritual que te está a transformar não significa que eu tenha de estar na mesma sintonia", disse ela.Entretanto, as coisas mudaram e Kim Kardashian revelou no talk show, The Real, que está de acordo com Kanye. "É meu marido e quero honrá-lo e respeitar esta mudança vital que está a atravessar. Estamos a debater o que é e não é demasiado, sobretudo pelos nossos filhos. Por exemplo, desistimos da televisão no quarto das crianças e tirámos toda a maquilhagem a North [de 6 anos]. Sou mãe de quatro filhos e para o ano faço 40. Qual será o momento de parar?"