Afinal, nunca houve romance entre Lady Gaga e Bradley Cooper

Lady Gaga e Bradley Cooper foram o casal mais falado no ano passado, durante a promoção do filme Assim Nasce Uma Estrela, sobretudo depois da sua atuação na gala dos Oscares, em que interpretaram a banda sonora. Cantaram Shallow com tanta emoção, que deu logo azo a especulações sobre um romance entre ambos. Uma suspeita reforçada com a separação do ator norte-americano, de 44 anos, da modelo Irina Shayk, com quem tem uma filha.Pouco depois, a cantora, de 33, terminava também a sua relação com o namorado, Christian Carino. Agora Lady Gaga esclarece tudo, numa entrevista à revista Elle: "Para ser sincera, acho que a imprensa é muito tonta. O que quero dizer é que inventámos esta história de amor. E eu, como atriz, queria que toda a gente pensasse que era real".No entanto, Gaga confessa que as especulações até calharam bem: "Ambos queríamos que o público sentisse essa paixão nos Oscares. Queríamos que a história chegasse aos ecrãs de televisão e trabalhámos muito para isso. Ensaiámos imensos dias e planificámos cada segundo da atuação como se fosse um filme. Cada vez que se fala desse rumor, acreditamos que fizemos um grande trabalho".Gaga e Cooper têm uma ligação forte graças ao filme, que levaram anos a preparar. Têm muita admiração e carinho um pelo outro desde o dia em que ele apareceu em casa dela a convidá-la para protagonista de Assim Nasce uma Estrela.