"Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI", anunciou a jornalista na conta de Instagram, a acompanhar uma fotografia onde surgia em reportagem para o canal de televisão.



A pivot continua dizendo: "Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada".





Judite Sousa: "Ainda não desisti de viver" O médico avisou-a: parar seria entregar-se à depressão. Dois meses depois de perder o seu único filho, a jornalista mais poderosa da televisão fala da dor, da fragilidade e do que vai fazer agora à sua vida - Vida , Sábado.







Judite deixa ainda uma palavra de agradecimento a todos os "companheiros de trabalho das diferentes áreas da empresa", lembrando que "os últimos anos foram particularmente difíceis", mas que sempre encontrou conforto nos colegas.



A jornalista agradeceu ainda particularmente a José Alberto Carvalho que a "desafiou para esta viagem, com amizade, em 2011" e ao diretor do canal Sérgio Figueiredo pelas "oportunidades profissionais" que lhe proporcionou nos "últimos quatro anos" e que a ajudaram a "ultrapassar momentos mais difíceis" da sua vida.



"Finalmente, uma palavra aos espectadores da TVI cujo carinho e apoio nunca me faltaram", finaliza a jornalista.













Em comunicado, a TVI adianta que esta decisão "foi tomada de comum acordo depois de, em inteira liberdade e consciência, a jornalista ter demonstrado a sua vontade em terminar este ciclo da sua carreira".



"Por vontade sua, e depois de um longo percurso em que a jornalista dedicou a vida profissional à informação e ao setor, de forma isenta e profissional e com o inequívoco reconhecimento dos espetadores e dos portugueses pelo mundo fora, as partes chegaram a acordo relativamente ao término deste vínculo profissional", lê-se na mesma nota, divulgada depois do comunicado de Judite de Sousa.



"A TVI, tendo acedido, não pode deixar de mencionar e realçar o enorme reconhecimento do profissionalismo e da dedicação que sempre pautaram a conduta de Judite Sousa, em representação da TVI junto dos seus espetadores desde o primeiro dia que se juntou a esta empresa do grupo Media Capital", destaca o canal na mesma nota.



A Media Capital, dona da TVI, está em negociações avançadas para ser adquirida pela Cofina, que detém o Correio da Manhã. O negócio deverá estar concluído no primeiro semestre de 2020.