O cantor norte-americano John Legend foi eleito pela People como o "Homem Mais Sexy de 2019". O título é atribuído todos os anos desde 1985 pela revista mais lida dos EUA e o vencedor do ano passado tinha sido o ator britânico Idris Elba.Nas redes sociais, o autor da música "All of Me" agradeceu a distinção, partilhando as duas capas da People sobre o prémio. John Legend lançou no ano passado um albúm de músicas natalícias e divulgou este ano um novo single, "Preach".O mesmo prémio em mulheres, o de "Mulher Mais Sexy", apenas foi entregue uma vez, no ano de 2014. A People tem também a categoria de "Pessoa Mais Bonita de 2019", entregue em abril deste ano à atriz Jennifer Garner.