Jornalista publicou imagem no Instagram acompanhada por Rosa.

Judite Sousa publicou, este domingo, uma imagem no Instagram onde mostra Rosa, a sua empregada, que num post anterior - entretanto apagado - tinha sido apresentada pela própria como "a senhora cá de casa".



"A senhora que toma conta de mim há quase 20 anos. Que me ajudou a criar o meu saudoso filho", começa por escrever a pivô. "A minha mãe chama-se Isabel. A minha irmã chama-se Isabel e a Rosa é a minha Rosa", acrescentou.



A imagem inicial, que despoletou a polémica, foi tirada no lançamento do livro de Judite "Político Esfaqueado ou É Morto ou É Eleito".



A jornalista foi alvo de várias críticas e no Facebook foi mesmo criada uma página "Pela Libertação da Senhora Lá de Casa", com evento marcado para o dia 25 de abril.