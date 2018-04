A carregar o vídeo ...

Em tom de brincadeira, Jessica Athayde disse que "não queria que a Sara Sampaio viesse aos anos do Luís Borges" porque... o seu namorado Diogo Amaral "derrete-se todo"."Sara, eu proibi-te de vires aos anos do Luís", afirma a actriz, numa série de vídeos partilhados no Instagram. "És muito má Jessica Athayde", responde a modelo.O aniversário de Luís Borges aconteceu no passado sábado, dia 28. A festa esteve repleta de figuras públicas, entre elas Jessica Athayde, Diogo Amaral e Sara Sampaio.