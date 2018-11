Desde o seu álbum de estreia, em 2014, que o cantor canadiano de origem portuguesa tem sido alvo de comentários acerca da sua preferência sexual e, no ano passado, Shawn Mendes levou as suas frustrações até às redes sociais.

"Reparei que muitas pessoas pensam que tenho uma ‘aura gay’", referiu num vídeo feito por si no Snapchat. "Primeiro que tudo, não sou gay. Segundo, isso não deveria fazer diferença nenhuma."

Mas nem assim os rumores acalmaram. No início do ano, a sua amiga Taylor Swift enviou uma fotografia a Mendes com os dois juntos e perguntou se a podia partilhar na Internet. A imagem mostrava os dois nos bastidores de um concerto, com Taylor a colocar brilhantes nos olhos do cantor. Ao início, Shawn Mendes aceitou mas acabou por ficar paranóico com a ideia.

"Senti-me doente", revelou à revista. "Fiquei do tipo: ‘Porque raio deixei-a publicar aquilo?’ Apenas acendi o fogo que me faz ficar terrorizado."

O cantor canadiano acrescentou ainda que sente que precisa de mostrar que tem uma namorada publicamente para sentir que não é homossexual. "No fundo do meu coração, sinto que tenho de sair com alguém em público para provar às pessoas que não sou homossexual. Apesar de saber que isso não é uma coisa má, ainda há algo dentro de mim que pensa nisso e detesto essa parte de mim", afirma à Rolling Stone.