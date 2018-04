O mais bonito Uma publicação partilhada por Jessica Athayde (@jessica_athayde) a 15 de Abr, 2018 às 9:16 PDT

Diogo Amaral e Jessica Athayde são o novo casal de celebridades em Portugal. Depois de a actriz ter partilhado uma imagem em que chamava Diogo Amaral de "o mais bonito", foi agora a vez de o actor assumir o relacionamento.Fê-lo com uma imagem do casal publicada no Facebook, com a legenda "She's like a rainbow", que quer dizer "Ela é como um arco-íris".Pensa-se que os dois actores estão juntos desde o início de 2018. Na semana passada, Athayde partilhou uma imagem do namorado no Instagram:Diogo Amaral estava casado com Vera Kolodzig, com quem tem um filho de três anos. Já Jessica Athayde separou-se de Gonçalo Claro em 2016.