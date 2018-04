"O mais bonito." É desta forma que a Jessica Athayde mostrou nas redes sociais a proximidade que tem com Diogo Amaral, alimentado assim os rumores de namoro entre ambos.Recorde-se que a proximidade entre ambos têm sido noticiada desde que os dois actores foram fotografados no dia 2 de Fevereiro no aeroporto de Lisboa. Terão viajado para Londres juntos.A publicação da actriz no Instagram vem confirmar a proximidade que o casal tem mostrado nos últimos tempos. Recentemente, os dois marcaram presença no aniversário de Rita Pereira, sentando-se lado a lado. Os dois também terão marcado presença no aniversário de Rita Pereira, sentando-se lado a lado.Fontes do Correio da Manhã dizem que Jessica Athayde e Diogo Amaral "já fazem vida de casados". "Eles já fazem vida de casados. Passam a maior parte do tempo juntos e estão certos daquilo que querem. Por isso, não fazia sentido continuarem a esconder-se. Até porque estão tão apaixonados que querem partilhar esse sentimento de felicidade", diz a mesma fonte.