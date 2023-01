Benedict Cumberbatch teve um bisavô que explorou escravos. Pode pagar por isso

O ator britânico Benedict Cumberbatch pode ter que pagar uma indemnização ao governo das ilhas Barbados, nas Caraíbas, porque um familiar seu foi dono de uma plantação onde trabalhavam escravos. O aviso foi dado à família através de um artigo no jornal The Telegraph, sobre os esforços de uma equipa criada no país que pretende avançar com pedidos de reparações aos que beneficiaram da escravatura.