"Não gosto de o interpretar. O peso da responsabilidade não é agradável, é stressante e exaustivo. Estou ansioso pelo fim", disse Rowan Atkinson sobre Mr. Bean, o icónico personagem de humor britânico. Em entrevista à Radio Times. O ator – que foi condecorado pela Rainha Isabel II com a Ordem do Império Britânico – interpretou a série Mr. Bean entre 1990 e 1995, e teve tanto sucesso, que havia episódios que chegavam a ser vistos por 18 milhões de pessoas. A seguir fez os filmes Bean Movie, em 1997, e Mr. Bean’s Holiday, em 2007.



O palhaço da escola

"Mr. Bean é muito previsível. No final, sei sempre o que ele vai fazer. É um miúdo de 10 anos no corpo de um homem. Pode ser que cresça, mas acho que seria uma pena. Ligo-o e desligo-o quando chego a casa. É certo que por vezes Bean tem comportamentos com os quais me identifico, mas isso não acontece só comigo", disse Atkinson, que completou 66 anos, na última terça-feira, Dia de Reis. Mr. Bean tornou-se um fenómeno global que ultrapassa fronteiras, barreiras linguísticas e culturas e que gerou longas-metragens, séries animadas e livros. Rowan participou da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 com o seu famoso personagem. Já em 2012, o ator disse numa entrevista que pretendia acabar com Mr. Bean: "Além da capacidade física começar a decair, também acho que ser infantil aos 50 é um pouco triste". No entanto, em 2016 voltou atrás e afirmou que nunca iria deixar de interpretar o seu famoso personagem.

Rowan Sebastian Atkinson nasceu a 6 de janeiro de 1955, na cidade de Consett, no Reino Unido. Foi o mais novo de quatro filhos e no colégio era considerado o palhaço da turma, mas à medida que foi crescendo tornou-se um jovem tranquilo e reservado. Licenciou-se em engenharia eletrónica, na Universidade de Newcastle. Na escola preparatória Durham Choristers School foi companheiro do ex-primeiro-ministro Tony Blair, com quem mantém uma boa relação até hoje, assim como com os membros da família real britânica, sobretudo com o príncipe Carlos, que já assumiu ser admirador de Atkinson. Por isso é que o ator foi convidado para alguns dos acontecimentos mais importantes, como o casamento de Carlos e Camilla ou dos duques de Cambridge e de Sussex. Apaixonado por carros, Rowan participou em diversas competições de velocidade e foi eleito o piloto mais veloz entre celebridades, num programa de televisão.

Em guerra com uma abelha

Aos 35 anos, casou-se com Sunetra Sastry, maquilhadora na BBC. Sobre a sua primeira saída com Sastry, Atkinson contou que não trocaram uma palavra durante o jantar, exceto quando ele lhe pediu que lhe passasse o ketchup. Tiveram dois filhos, Benjamin, de 28 anos, e Lily, de 26. Separaram-se em 2014 e divorciaram-se no ano seguinte. Rowan já mantinha uma relação com a comediante Louise Ford, que fez com ele a peça "Quartermaine’s Terms". Em 2017, tiveram uma filha, Isla May. A carreira de Rowan Atkinson no cinema, na televisão e no teatro, conta já com 40 anos, o que lhe permitiu acumular uma fortuna avaliada em 150 milhões de euros. O próximo trabalho de Atkinson é a série da Netflix Man vs. Bee, em que interpreta um homem em guerra com uma abelha numa uma luxuosa mansão.