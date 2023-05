Ivo Pitanguy, o mestre do bisturi

A sua clínica, que atendeu Farah Diba e Sophia Loren, foi transformada num complexo residencial e os herdeiros proíbem que se use o seu nome. Como fica o legado do médico?

O palacete de dois andares, situado no nº 65 da Rua Dona Mariana, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi a porta de entrada de muitas estrelas ao longo de mais de 50 anos. Agora, a famosa clínica de Ivo Pitanguy, o médico que pôs o Brasil no topo da excelência da cirurgia plástica, deu lugar a um condomínio de luxo, a que chamaram Ivo, em sua homenagem.