O irmão de Diana , conde Charles Spencer, está a vender cópias do elogio fúnebre que leu nas cerimónias de Abadia de Westminster , aquando do funeral da princesa de Gales. Segundo o The Sun, o livro de capa azul custa 30 libras (cerca de 33 euros) - e o seu lançamento coincide com a passagem dos 22 anos da morte da mãe dos príncipes William Harry , a 31 de agosto de 1997, num acidenteAlém disso, segundo relato do jornal britânico, o irmão de Diana está a assinar o livro, cujo título é Tributo de conde Spencer a Diana, a princesa de Gales. Tudo tem acontecido na propriedade da família, em Northamptonshire, onde a princesa está sepultada e que reaberta aos visitantes no verão. Aí, e durante alguns dos dias de visitas, Charles Spencer tem um stand para dar autógrafos a todos os que adquirem a obra no local.Quem compra os produtos na loja online da Althorp pode incluir, na encomenda, um dedicatória pessoal a um nome à sua escolha.A casa em que Diana cresceu com os irmãos esteve aberta entre julho e agosto de maneira extraordinária, para assinalar mais um aniversário da morte da "Princesa do Povo".Além das exposições e algumas salas já visitáveis, os interessados puderam conhecer, por exemplo, o quarto de Diana. Ainda assim, a ilha e a tumba onde está enterrada Diana de Gales mantiveram-se inacessíveis.