De acordo com a Fox News, a seção permitirá ver imagens a 3D de Paris na noite do trágico acidente – e percorrer o mesmo percurso que o carro que se despistou no túnel da Alma. Ao mesmo tempo, um sistema áudio vai divulgando algumas das teorias sobre a morte da princesa – e, no final, os visitantes são convidados a partilhar as suas próprias ideias sobre o que terá acontecido.



Os bilhetes custam 27 euros para adultos e 15 euros para crianças.

O acidente que vitimou a princesa Diana , em Paris , no ano de 1997, é uma das principais atrações do parque de diversões National Enquirer Live!, em Pigeon Forge, Tennessee, EUA.O espaço, que pertence à revista tabloide National Enquirer, está repleto de temas polémicos, como o julgamento de OJ Simpson e alguns dos momentos mais bizarros da vida de Michael Jackson. Mas algumas das maiores críticas surgiram por causa do espaço dedicado à mãe dos príncipes de Inglaterra William