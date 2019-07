Miúdo de 4 anos garante que é a reencarnação de Diana

Depois de muitas histórias que já se contaram sobre a princesa Diana, esta supera a ficção. Billy, de 4 anos, um dos quatro filhos do cantor e apresentador de televisão australiano David Campbell, garante que é a reencarnação da falecida mãe dos príncipes William e Harry.

O pai contou à revista Stellar que Billy - nascido 18 anos depois da morte de Diana, em 1997 - que é "estranho" e "arrepiante"ouvir o filho descrever detalhes da vida da princesa. O miúdo começou a falar sobre Diana quando tinha apenas 2 anos. Depois de ver a sua imagem num cartão, disse: "Olha, sou eu quando era princesa. Mas um dia as sirenes soaram e eu deixei de ser princesa". Mesmo sem nunca ter tido contato com assuntos da realeza britânica, Billy disse aos pais que tinha um irmão chamado John, nome do irmão de Diana, que morreu antes de ela nascer. E quando fala de William e Harry refere-se a eles como "os meus meninos".

Mais do que isto, o pequeno Billy é capaz de descrever ao detalhe o castelo de Balmoral, na Escócia, uma das residências da família real, preferidas da ex-mulher do príncipe Carlos. "Ele disse a um amigo nosso, que é escocês, que quando era princesa ia a um castelo maravilhoso naquele país. Disse que tinha unicórnios e se chamava Balmoral. É incrível porque o unicórnio é o símbolo da Escócia e há muitos nas paredes do castelo. Como é que ele podia saber isso?"