Iñaki Urdangarin vai cumprir a outra metade da pena perto da mãe, no País Basco. Todos os dias vai sair para trabalhar e aos fins de semana vai a casa.

Cunhado do rei muda-se para prisão de luxo dos etarras

Iñaki Urdangarin prepara-se para mudar de prisão, menos de dois meses depois da última mudança. A meio da sua pena de 5 anos e 10 meses, o cunhado do rei de Espanha encontra-se agora num regime de semi-liberdade saindo todos os dias para trabalhar e passando os fins de semana em casa.



A mudança de cadeia tem por objetivo aproximar-se da residência da mãe, em Vitoria, no País Basco. Assim, a cadeia escolhida é a mesma instalação de luxo que tem acolhido membros do grupo terrorista ETA.



O sistema basco é adepto da semi-liberdade para presos, mas não tem nenhum Centro de Inserção Social (CIS) como o que foi frequentado por Inãki Urdangarin em Madrid, desde janeiro. Assim, quem estiver neste regime terá de ir dormir todos os dias da semana à prisão, mas a uma ala especial.