Salvador Sobral casou-se com namorada de longa data

Salvador Sobral casou com a atriz francesa Jenna Thiam. O casal namorava há vários anos.A cerimónia decorreu no dia 29 de dezembro, em Lisboa, na Fábrica do Braço de Prata, segundo o site Impala.O casamento civil entre o cantor de 30 anos e a namorada de 29 foi celebrado em português e em francês, mostra um vídeo que está a circular nas redes sociais.

Salvador ganhou o festival da Eurovisão em 2017 com a canção "Amar Pelos Dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.





Foi avançada a hipótese que se poderia tratar de um videoclipe, mas fonte próxima do cantor informou que não tinha conhecimento de haver videoclipes a serem gravados de momento, embora avance que um novo álbum deve sair durante o primeiro semestre de 2019.