Governo britânico divulgou as regras para o velório público da rainha. Os britânicos que quiserem prestar homenagem podem contar com longas filas e tempos de espera prolongados.

Sem fotografias nem slogans políticos. As regras para ver o caixão de Isabel II

O velório da rainha Isabel II, em Londres, vai acontecer de quarta-feira, dia 14, a segunda-feira, dia 19. O caixão vai estar no Salão de Westminster, onde as pessoas vão poder fazer visitas e dar as condolências 24 horas por dia. Esta terça-feira, o corpo viajará da Escócia para Londres.