Herdeiro de D. Pedro I está à procura de noiva

O sucessor ao trono de Imperador – caso o Brasil fosse uma monarquia – está à procura de noiva. Os requisitos? Tem que ser princesa, relata D. Rafael, príncipe de Orleans e Bragança, ao jornal Estadão.





D. Rafael António Maria José Francisco Gabriel Gonzaga de Orleans e Bragança tem 32 anos e vive em Londres. É o quarto na linha sucessória, mas na sua geração, é o primeiro.

"A tradição pede que seja um casamento dinasta", o que define um casamento entre membros de dinastias. De momento, D. Rafael mora em Londres. "As pessoas têm afinidade natural quando compartilham os mesmos valores, então o que eu espero é encontrar uma pessoa que me complete e me faça feliz."

O príncipe pertence ao ramo de Vassouras da família, a que pertence o chefe da Casa Imperial do Brasil, D. Luiz Gastão, com 81 anos.

Apesar de pertencer à família imperial, D. Rafael afirma que os seus estudos não diferem dos de outro brasileiro. "Afinal, a gente estudou, trabalhou, trabalha, paga imposto, paga aluguer, paga a conta, como qualquer outro", frisa ao Estadão.

Porém, o nome tem um peso na família. "Eles carregam muita história de um período que foi super importante para o País. Eu tenho muito orgulho disso. Então, a gente foi criado sim para ser um exemplo porque esse papel continua para muitas pessoas", afirma.

A monarquia no Brasil terminou há 130 anos. D. Rafael é descendente de D. Pedro I, que proclamou a independência do Brasil. D. Rafael é primo de D. Duarte Pio.