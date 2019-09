Um encontro com os fãs, antes do seu concerto em Ambers, na Bélgica, na passada sexta-feira, foi cancelado por Ariana Grande devido a um ataque de ansiedade. "É o momento para ser honesta. Ultimamente, a depressão e a ansiedade atingiram o ponto máximo. Tenho dado tudo de mim, tentando pôr estes problemas de lado, mas não consigo esconder mais", justificou-se a estrela norte-americana, de 26 anos, numa publicação nas stories do seu Instagram, onde tem 163 milhões de seguidores.Ariana não só não foi capaz de encontrar-se com os fãs como também não conseguiu realizar a prova de som na presença de uns privilegiados que pagaram para a ver em exclusivo, antes do espetáculo. "Hoje tem sido um dia duro. Depois de sofrer sucessivos de ataques de pânico, achei que a melhor decisão era cancelar a prova de som e o encontro com os fãs e guardar a minha energia para o concerto", revelou. E acrescentou: "Gostaria muito de controlar estes ataques, mas como qualquer pessoa que sofre de isto sabe, não é possível"Apesar de nunca o ter feito tão abertamente, a intérprete de êxitos, como Bang Bang ou Thank you, já falou, em diversas ocasiões, sobre a sua delicada situação de stress pós-traumático de que sofre desde o ataque terrorista no seu concerto em Manchester, em maio de 2017, em que morreram 22 pessoas. Além desta tragédia, há um ano, ainda teve que lidar com a morte do seu ex-namorado, o rapper Mac Miller, devido a uma overdose.