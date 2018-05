Gwyneth Paltrow revelou mais detalhes sobre o alegado episódio de assédio de que foi vítima por parte de Harvey Weinstein. A actriz contou que na década de 90, Brad Pitt, o seu namorado da altura, ameaçou matar Weinstein pelo sucedido. O relato foi feito no programa de rádio Howard Stern’s Sirius XM, na passada quarta-feira.

O caso remonta a 1990 quando o produtor de cinema contratou Paltrow, então com 22 anos, para o papel de protagonista no filme Emma. Segundo a actriz, o incidente teve lugar num quarto de hotel onde Weinstein começou por pedir que a actriz lhe fizesse uma massagem, algo que esta prontamente recusou. "Foi estranho", disse. "Estava sozinha num quarto com ele e começou do nada."

Paltrow contou imediatamente o que se tinha passado ao seu namorado da altura, Brad Pitt, durante a première de Hamlet na Broadway. "O Harvey estava lá e o Brad Pitt fez o equivalente a atirá-lo contra uma parede energicamente", continuou a actriz. "Ele [Pitt] disse-lhe: ‘se alguma vez voltares a fazê-la sentir-se desconfortável outra vez, eu mato-te’ ou algo do género. Foi fantástico. Ele usou o seu poder e fama para me proteger num momento em que eu não tinha qualquer um dos dois ainda", sublinhou a actriz.

Depois de ter revelado o episódio com Weinstein, Paltrow contou que o produtor ligou-lhe colérico e disse-lhe para nunca mais falar disso com ninguém, segundo o The New York Times.

Até agora, mais de 60 mulheres acusaram Harvey Weinstein de vários crimes de assédio e ataque sexual. Harvey Weinstein, com 66 anos, tem negado todas até agora. O produtor entrou numa clínica de reabilitação.



A produtora cinematográfia de Brad Pitt, a Plan B Entertainment, vai juntar-se à Annapurna Pictures num filme sobre a vida de Weinstein. O enredo irá ser baseado nos meses de investigação jornalística de Jodi Kantor e Megan Twohey, do The New York Times, e também sobre as alegadas ameaças que receberam por parte de Harvey Weinstein antes de publicarem a história. Ainda não há data de estreia.