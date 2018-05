O actor octogenário terá cometido comportamentos impróprios e assediado oito mulheres entre vários filmes em que participou nos últimos anos.

Morgan Freeman é a nova figura de Hollywood a ser acusado de assédio. O actor de 80 anos terá cometido comportamentos impróprios e assediado oito mulheres entre vários filmes em que participou nos últimos anos.



O caso foi contado pela americana CNN, que aponta uma das vítimas como uma jovem assistente de produção nas filmagens de Going in Style, uma comédia em que Morgan Freeman era protagonista. O assédio terá decorrido ao longo de vários meses e incluindo comentários sobre o seu corpo e as suas roupas diariamente, além de toques indesejados. Num dos episódios Freeman terá tentado "levantar a saia" da jovem, perguntando se esta "estava a usar roupa interior".



E estes comportamentos não terão ficado pelas filmagens daquele filme. De acordo com relatos recolhidos pela CNN, Freeman terá assediado uma mulher que fazia parte da produção do filme Now You See Mee, em 2012. O assédio contava ainda com comentários inadequados sobre os corpos das colegas de profissão.



Ao todo são 16 pessoas as que falaram ao canal televisivo norte-americano para a sua investigação, sendo que apenas oito dizem ter sido vítimas do seu comportamento.