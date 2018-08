Mãe de Cristiano Ronaldo colocou um gosto numa publicação no Instagram que arrasa a namorada do filho.

Os ânimos entre Dolores Aveiro e Georgina Rodriguez parecem não ter acalmado e a matriarca da família Aveiro continua a dar que falar.



Aos fãs não há "gosto" de Dolores que passe despercebido. É o caso de uma publicação feita esta segunda-feira no Instagram onde acusa Georgina de ser "falsa" e elogia como boa mãe.



A mãe de Cristiano Ronaldo não se inibiu e colocou um gosto na publicação que arrasa a namorada do filho.



"Quem ama genuinamente crianças como eu, sabe ver perfeitamente quem ama as crianças, nós sentimos e vemos muito bem que Dolores Aveiro é boa mãe", começa por escrever Sílvia, a dona daquela conta de Instagram.



Posteriormente, Georgina é completamente arrasada.



"A Georgina Rodriguez é mesmo muito falsa. Olha fixamente as câmaras e finge um falso amor. Quem tem olhos na cara e dois dedos de testa sabe que ela é a mulher mais falsa com quem o Cristiano já andou. Oh Cristiano, por amor aos teus filhos, troca de mulher que essa pirralha já provou que quer fama e dinheiro. Os teus filhos merecem uma boa mãe que os ame verdadeiramente", conclui a publicação.