O músico Tim Bergling, mais conhecido nos palcos por Avicii, foi sepultado este domingo, quase dois meses de ter sido encontrado morto no seu quarto de hotel em Omã. O DJ sueco foi enterrado na sua terra natal, Estocolmo, numa cerimónia reservada à família e amigos.

O músico e produtor considerado uma das estrelas da música electrónica da sua geração foi encontrado sem vida no passado dia 20 de Abril no Muscat Hill Resort, onde estava a passar férias, tendo sido finalmente sepultado este domingo.

Uma das pessoas que tomou presença no funeral foi Jesse Waits, empresário e amigo de Avicii, que publicou no Instagram uma fotografia com o nome de baptismo do sueco – Tim Bergling- e o seu ano de nascimento e morte.