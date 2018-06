"As pessoas falam sem saber, mas quando sabem, ficam caladas sem querer", pode ler-se na mensagem que Shantal Mayo partilhou.

A mulher do internacional mexicano Héctor Herrera, Shantal Mayo, voltou às redes sociais, depois da polémica em que o marido se viu envolvido.



O médio do FC foi um jogadores que esteve presente numa festa com dezenas de mulheres, que segundo afirmou Chicharito, domingo, foi para celebrar o seu aniversário.





"As pessoas falam sem saber, mas quando sabem, ficam caladas sem querer", pode ler-se na mensagem que Shantal Mayo partilhou nas Stories do Instagram.



A mulher do jogador fez ainda uma publicação na mesma rede social onde citava a líder espiritual norte-americana Marianne Williamson, através de uma fotografia a uma página de um livro: "O nosso medo mais profundo não é ficar aquém. O nosso medo é que somos muito poderosos. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que nos assusta mais", pode ler-se na passagem que termina: "Ao libertarmo-nos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros".