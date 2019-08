Nova tragédia entre os Kennedy: Saoirse morreu aos 22 anos

Saoirse Kennedy Hill, neta do antigo procurador norte-americano Robert F. Kennedy, morreu aos 22 anos na casa da família em Massachusetts, nos Estados Unidos. A jovem morreu esta quinta-feira com uma aparente overdose.

O incidente aconteceu na casa da avó, Ethel Kennedy, de 91 anos. Saoirse foi levada de emergência para o hospital de Cape Cod e de acordo com a declaração da família divulgada pelo jornal norte-americano The New York Times, morreu no hospital.

A morte da jovem de 22 anos é mais uma tragédia no seio da longa dinastia dos Kennedy, uma das famílias mais importantes da política norte americana. Robert F. Kennedy, o seu avô, foi morto a tiro depois de ganhar as primárias democratas para a corrida presidencial em 1968. Um dos filhos de Robert já tinha morrido de overdose: David em 1984, aos 28 anos. O antigo presidente norte-americano, John F. Kennedy, foi assassinado a tiro em 1963, enquanto desfilava pelas ruas do Texas numa visita oficial. O seu filho John Jr. morreu com a mulher e cunhada, quando o avião que pilotava se despenhou perto da casa de família em Martha’s Vineyard, no Massachussets.

"Os nossos corações estão despedaçados com a perda da nossa amada Saoirse", relatou a família num comunicado. Saoirse Hill era estudante de Comunicação no Boston College e vice-presidente dos Estudantes Democratas. Era também a única filha de Paul Michael Hill e Courtney Kennedy Hill, a quinta de 11 filhos de Ethel e Robert Kennedy.

A morte de Saoirse ocorre semanas depois do 50º aniversário do acidente do irmão mais novo de Robert, o antigo senador norte-americano Edward Kennedy. O político sobreviveu, mas causou a morte ao passageiro que com ele seguia a 19 de julho de 1969.