Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de novembro de 2025 às 21:03

David Beckham é Sir David Beckham: ex-futebolista condecorado com o título de cavaleiro

O ex-futebolista foi, esta terça-feira, condecorado com o título de cavaleiro pelo rei Carlos III. A cerimónia decorreu no Castelo de Windsor e Beckham mostrou-se muito emocionado com a distinção.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)