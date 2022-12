Miguel Ángel jogou pelo clube espanhol durante as décadas de 70 e 80.

Ex-guarda-redes do Real Madrid Miguel Ángel sofre de esclerose lateral amiotrófica

Miguel Ángel, guarda-redes do Real Madrid nas décadas de 70 e 80, anunciou este sábado à agência de notícias EFE que sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença do sistema nervoso central.







O guarda-redes jogou 18 épocas no clube espanhol e representou a seleção espanhola no Mundial da Argentina de 1978 e em 1982.Segundo o El Mundo, Miguel Ángel, de 74 anos, está a ser tratado no Hospital Gregorio Marañón, em Madrid, Espanha.