Elton John recebe alta do hospital após queda

O músico inglês Elton John foi levado para o hospital após ter sofrido uma queda na sua casa em França. O cantor de 76 anos teve de passar uma noite no hospital e teve alta esta segunda-feira de manhã.



REUTERS/Henry Nicholls

"Podemos confirmar que, na sequência de um deslize ontem na sua casa no sul de França, Elton visitou o hospital local como medida de precaução", refere o comunicado do seu representante. "Após os exames, teve alta imediatamente esta manhã e está agora de volta a casa e de boa saúde."

Após o fim da digressão Farewell Yellow Brick Road em julho, Elton John tem estado em França juntamente com o seu marido e os seus dois filhos, Zachary e Elijah, de 12 e 10 anos, respetivamente.

No dia 22 de agosto, Elton John foi avistado num iate, acompanhado por amigos em Saint Tropez, no sul de França. Foi também visto, a jantar com Kevin Spacey em Nice depois do ator ter sido ilibado das acusações de ataque sexual a quatro homens.

O músico britânico afirmou que pode voltar a fazer música, mas optou por deixar de fazer digressões para poder passar mais tempo com a sua família. "As digressões são exaustivas para mim e afastam-me da minha família e dos meus filhos" diz o cantor.

Também sugeriu que não vai abandonar de vez as atuações ao vivo, prometendo aos fãs que "pode haver um ou outro espetáculo" ainda por vir.